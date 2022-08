Felipe Neto resgata vídeo de Bolsonaro dizendo que Lula é honesto

No vídeo, gravado às vésperas da eleição de 2002, Bolsonaro afirma: "Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizerem que ele é uma pessoa não muito culta, eu o vejo como uma pessoa honesta. Não adianta você botar uma pessoa cultíssima como o FHC e desonesta. Você não vai ter esperança de nada, nunca, na vida".

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Felipe Neto usou as redes sociais para rebater postagens de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que resgatam vídeos antigos dele criticando o ex-presidente Lula e seu partido, o PT. Em resposta, ele postou um vídeo de Bolsonaro dizendo que Lula é uma "pessoa honesta".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.