Felipe Neto opina sobre comportamento de Fred no BBB23: 'me assustei'

Felipe Neto deu sua opinião sobre o comportamento de Fred Desimpedidos após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (6). O youtuber foi alvo de quase todos os participantes, principalmente de Ricardo seu ex aliado no jogo.

"Curioso ver que uma das grandes qualidades do Fred na vida real pode ser o que vai arruinar ele no BBB. Ele é um dos caras mais gente boa que eu conheço na vida. Todo mundo ama o Fred. No nosso meio, o cara é unânime, um amor. Para o jogo, isso parece ser um defeito. E com razão", iniciou Neto no Twitter.

“Só pra constar: não estou defendendo o jogador Fred do BBB, não. Eu parei de ver o programa. É só que geral tá chamando ele de sabonete e achei curioso por que na vida real isso é uma qualidade que ele tem: se dá bem em todos os grupos, nunca briga com ninguém, desliza bem em qualquer cenário”, completou.

Neto comentou sobre uma das cenas que viu do youtuber. "Inclusive vi umas cenas agora dele batendo no peito, brigando… Nunca tinha visto ele assim, até me assustei. Moleque é coração demais aqui fora, gente boa demais. Assustador ver ele assim. Mas não sei o q aconteceu, não sei se ele tá errado, se tá certo, não sei nada".

O youtuber também deixou um recado aos telespectadores do reality. Tem uma galera que carrega um nível de ódio dentro de si, né? Puta merda… É BBB, gente, não é política não. Respira..”, finalizou.