Felipe Neto manda Mauro Cezar ‘tomar no c*’ e comentarista esportivo rebate

Mauro Cezar criticou o fato de botafoguenses vaiarem o time sem dar tempo para o clube sequer andar no início do campeonato, e chamou esse tipo de torcedor de ‘Fogomimimi’. Felipe Neto, que é botafoguense, não gostou da opinião e se mostrou sem nenhuma paciência.

Uma treta de leve para embalar a tarde de domingo na internet. Felipe Neto mandou o jornalista esportivo Mauro Cezar para “aquele lugar” após não gostar do que ele falou via Twitter, neste 1º de maio.

