Felipe Neto lamenta morte de PC Siqueira e diz que escolhas levaram a tragédia

Para Felipe Neto, PC foi "o grande precursor do YouTube no Brasil, em 2010". Ele, de fato, integrou a primeira geração de brasileiros a fazer sucesso na plataforma de vídeo, abrindo as portas para uma infinidade de influenciadores que viriam a seguir.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Felipe Neto usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, dia 27, para lamentar a morte de PC Siqueira, aos 37 anos. O youtuber e antigo apresentador da MTV lidava com problemas de saúde mental, e a polícia acredita que a provável causa da morte foi suicídio.

