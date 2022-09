Felipe Neto encontra Dilma e pede perdão 'por ter propagado antipetismo'

"O amor que ela meu deu em retorno foi algo que nem consigo explicar a vocês. É esse amor que vai vencer dia 02", completou se referindo as eleições presidenciais deste ano no domingo (02).Felipe Neto também encontrou no domingo o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Rio de Janeiro.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O youtuber Felipe Neto, de 34 anos, encontrou a ex-presidente do Brasil Rousseff no domingo (25) e compartilhou o momento em suas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.