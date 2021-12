Felipe Neto doa R$ 100 mil para cidades atingidas por enchentes na Bahia

Felipe Neto anunciou a doação de R$ 100 mil para ajudar as cidades do extremo sul da Bahia que vem sofrendo com os estragos devido as fortes chuvas.

"O sul da Bahia está em situação catastrófica nesse momento. Precisamos ajudar! Quem puder ajudar, ajude Nova Alegria! Estou enviando 100 mil reais para ajudar as famílias desabrigadas. Ajude com o que puder!", escreveu o influencer no Twitter.

Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), o estado tem 30 cidades em situação de emergência devido às fortes chuvas. Os estragos estão ocorrendo desde a noite de terça-feira (7).