Felipe Neto deseja sorte a ex-namorada que participará do 'Big Brother Portugal'

A influenciadora digital Bruna Gomes foi confirmada no Big Brother Portugal no último domingo, 27. Após o anúncio, Felipe Neto, que namorou Bruna por cinco anos, se manifestou e postou uma foto no Twitter, desejando boa sorte à nova sister.

"Ela não é 'ex do fulano'. Ela é Bruna Gomes. Uma mulher batalhadora, dedicada, que construiu uma história própria e cheia de luz. Tive a honra de passar quase 5 anos ao seu lado e sei que o povo português vai amar conhecer sua índole e coragem nesse Big Brother. Boa sorte, Bru!", escreveu na publicação, ao relembrar o relacionamento, que terminou em dezembro de 2021.

No entanto, internautas criticaram a forma como o relacionamento terminou – por telefone, conforme relatou Bruna na época. "Eu acho engraçado que você fala como se não tivesse terminado com ela por telefone", criticou uma usuária. "Terminar por telefone no natal não é nem de perto saudável com alguém que passou anos juntos", comentou outra.

Após ver seu nome nos assuntos mais comentados, o youtuber desabafou nos stories e no Twitter: "Se você não estava envolvido na minha relação ou no meu término, você não tem que ter opinião nenhuma sobre isso".

Felipe ainda fez questão de reforçar sua torcida para a ex-namorada e pediu ajuda dos fãs para ajudarem Bruna a ganhar o reality show. "A única coisa que importa é que eu e Bruna ficamos bem. E eu convoco todo meu fandom a ajudá-la a vencer o 'Big Brother' Portugal. Façam mutirão, votem muito, vamos fazê-la ganhar", publicou nos stories.