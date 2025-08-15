Felca passou um ano investigando caso Hytalo Santos e revela detalhes no Altas Horas





Felca irá revelar no “Altas Horas” deste sábado (16) que passou cerca de um ano investigando o caso que levou à prisão do influenciador Hytalo Santos por exploração de menores. Em trecho antecipado pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, o youtuber detalha o motivo da demora para tornar a denúncia pública e fala sobre as ameaças recebidas após a repercussão. Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos nesta sexta-feira (15).

O caso ganhou notoriedade após Felca, cujo nome real é Felipe Bressanim Pereira, publicar o vídeo “Adultização”, em que denuncia o paraibano e alerta sobre os riscos da exposição de crianças nas redes sociais. “Se você não sente indignação, você não é um ser humano. Eu, como senti e tinha um público, simplesmente liguei a câmera e falei”, disse.

Ainda no programa, Felca conta ter recebido ameaças desde a publicação do conteúdo na última quinta (6) e explica que ele e a equipe já esperavam todos os tipos de reações por evidenciarem um tema tão grande e importante. “Algumas ameaças, sim, algumas críticas, movimentos de difamação de tentar descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado”, afirmou. Ele acrescentou: “Talvez venham ameaças, alguns processos, pessoas insatisfeitas… existem pedófilos que se incomodaram pessoalmente por quebrar o esquema de pedofilia deles, vão se sentir atacados e bater de frente, mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando. Quem tem que ter medo são os pedófilos”.

Além do “Altas Horas”, Felca também estará no “Fantástico” neste domingo (17) para ampliar o debate. “É muito importante falar sobre isso. Obrigado por ajudar a dar mais luz ainda”, disse o youtuber em uma chamada da entrevista.