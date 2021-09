FBI confirma que influencer Gabby Petito foi assassinada em viagem com noivo nos EUA

A perícia inicial realizada no corpo encontrado na segunda-feira em um parque nacional em Wyoming, nos Estados Unidos, confirmou que se trata da youtuber estadunidense Gabby Petito, e que ela foi assassinada. A informação foi divulgada pelo FBI em um comunicado, nesta terça-feira (21). Detalhes sobre como ela foi assassinada só devem ser descobertos com a conclusão da autópsia.

Desaparecimento durante viagem de casal - A influenciadora de 22 anos estava desaparecida desde 1º de setembro, durante uma viagem em uma van com o noivo, Brian Laundrie, de 23 anos - principal suspeito do crime.

Ela teria saído do seu emprego em julho para viajar com o noivo em uma van, e os dois compartilhavam a aventura nas redes sociais. Gabby criou o canal "Nomadic Statick" no YouTube, e o primeiro - e único - vídeo, tem a legenda: "VAN LIFE - Começando a nossa jornada na vida de van". O termo van life é usado para definir um estilo de vida de quem vive a bordo de uma van, usando o veículo como transporte de viagem e como lar.

Gabby foi vista pela última vez em 24 de agosto. A família passou a estranhar que ao invés de falar por ligações telefônicas, a jovem passou a falar somente via mensagens de texto. No dia 1º de setembro, a família descobriu que o noivo dela retornou sozinho para a casa dos dois, em North Porth, na Flórida. Foi quando o desaparecimento foi denunciado. Desde que voltou, não falava sobre o caso, aconselhado pelo seu advogado. Agora, o homem está foragido.

Abordagem policial durante briga - Segundo o TMZ, imagens de uma câmera corporal de um policial que teria abordado os dois corroboram na teoria de que o casal vinha tendo brigas durante a viagem. As câmeras teriam flagrado os dois discutindo dias antes de Gabby desaparecer, perto do Parque Nacional Arches. Nas imagens, Gabby chora quando o policial pergunta o que está acontecendo.

Ela justifica dizendo que tem TOC (transtorno obsessivo-compulsivo) e Brian diz que eles estavam apenas discutindo e que não existia motivo de alarme. Gabby teria arranhado Brian. O noivo aparece com arranhões no corpo e rosto nas imagens. O motivo da briga seria porque ele entrou com chinelos sujos na van, e a jovem pediu que ele tentasse dizer para ela se acalmar. O policial tratou a situação como caso de saúde mental, e não violência doméstica.

Relacionamento abusivo - Em 12 de agosto, a polícia de Moab, em Utah, recebeu uma denúncia anônima de violência doméstica envolvendo Brian e Gabby. A pessoa informou que a jovem vinha reclamando muito da sua saúde mental, que o relacionamento vinha afetando, mas ela teria preferido não fazer uma queixa formal.