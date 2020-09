A Fazenda: Biel é detonado após comentário sobre corpo de Jojo Todynho

Biel gerou revolta dos internautas após um comentário polêmico na madrugada desta segunda-feira (21) em A Fazenda. O cantor em conversa com Cartolouco, JP Gadêlha, Rodrigo Moraes e Juliano Ceglia comparou a beleza de MC Mirella e da Jojo Todynho.

O peão chegou a afirmar que a funkeira não estava mais aguentando conviver com Jojo e Raisa Barbosa.

“Você acha que a Jojo fica feliz em ver a Mirella no palco? Elas são duas cantoras de funk… E a Mirella linda, no palco… A música da Jojo tocou, todo mundo cantou, a da Mirella ninguém cantou. Mas a Mirella brilhou! Ela não precisa ter uma música estourada. Ela brilhou! Tacou a bunda pra cima e pra baixo, os homens todo babando. E a Jojo? Causaria isso em alguém aqui dentro?”, disparou.

que nojo, biel comparando o corpo da mirella com o da jojo e falando que ela tem inveja dela porque os homens não olham pra ela do mesmo jeito #afazenda12pic.twitter.com/hopQuspDTm — bad vítor (@tadigitando) September 21, 2020

JP respondeu que a cantora ficava observando a ex de Dynho Alves com olhar de reprovação quando ela se apresentava nas festas do reality.

Os internautas desaprovaram as declarações dos peões, inclusive de Biel e detonaram o funkeiro nas redes sociais.