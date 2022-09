A Fazenda 14: Enquete revela rejeição na roça entre Deborah, Tiago e Bruno

As enquetes já apontam quem deve ser eliminado na primeira roça de “A Fazenda 14”, da RecordTV. Entre a ex-power couple Deborah Albuquerque, o ex da mãe de Neymar Tiago Ramos e o repórter Bruno Tálamo, o público parece ter rejeitado o último.

A votação da roça, ao contrário do que acontece no BBB, é para quem o público quer que fique. Isso permite que quem tem torcida se salve e os que fazem menos sucesso com o público saiam mais rápido.

Na enquete do Uol, por exemplo, o repórter do A Tarde É Sua é o menos votado, com 17,65%, indicando que deve ser ele o eliminado. Em segundo aparece Deborah: 39,31% e por último — ou seja, com maior torcida —- com 43,04 está Tiago Ramos, carinhosamente apelidado de “Neydrasto” pelo público.

Na enquete do Notícias da TV, a situação muda um pouco, mas Bruno ainda aparece em último lugar com 18,29. Deborah tem 51,76% e Neydrasto 29,95%.