A Fazenda 13: Solteira sem saber, Sthe chora olhando foto de Victor Igoh

Deitada na cama, Sthe observou a foto do rapaz enquanto chorava e reflexia. Ela não sabe, mas Victor anunciou o fim do relacionamento dos dois aqui fora, após ela confessar que trocou carícias com Dynho Alves, que também não sabe, mas já é ex-marido de MC Mirella.

Enquanto Sthefane Matos chora as mágoas das suas atitudes em “A Fazenda 13”, o ex-noivo Victor Igoh segue rumo à farra na Farofa da GKay, para onde ele foi convidado após anunciar o término com a influencer confinada.

