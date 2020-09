'A Fazenda 12'; veja elenco de famosos do reality

'A Fazenda 12' começou nesta terça-feira (08) e o reality show mexeu com as expectativas do público. Ao todo, são 20 famosos que integram o elenco da edição de 2020. Confira a lista e aposte no seu preferido para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. A atração será comandada pelo apresentador Marcos Mion.

1. MC Biel - funkeiro

2. Carol Narizinho - Ex-Panicat

3. Lucas Cartolouco - Jornalista

4. Stefani Bays - Influencer

5. Jojo Todynho - Cantora

6. Fernandinho Beatbox

7. Vitoria Villarim -

8. Mariano, cantor sertanejo da dupla com Munhoz

9. MC Mirella - funkeira

10. Jakelyne Oliveira, ex-Miss Brasil, modelo e ex-namorada de Henri Castelli

11. JP Gadelha, bombeiro e ex-participante do "The Circle Brasil"

12. Lidi Lisboa, atriz

13. Lipe Ribeiro, ex-participante do "De Férias com Ex"

14. Raissa Barbosa, vice-Miss Bumbum 2017

15. Tays Reis, cantora e ex-vocalista da banda Vingadora

16. Matheus Carrieri - ator

17. Juliano Ceglia - jornalista esportivo e atleta

18. Rodrigo Moraes - apresentador

19. Luiza Ambiel - atriz

20. Lucas Maciel 'Lucas Selfie' - apresentador