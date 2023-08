Faustão tem estado de saúde atualizado após transplante: ‘sair andando’

"Ele está bem, evoluindo dentro do esperado, com o coração funcionando bem, consciente. Já quer sair andando", disse Bacal.

O cardiologista Fernando Bacal, do Hospital Albert Einstein, emitiu um novo boletim atualizando o estado de saúde de Fausto Silva, o Faustão, após o transplante de coração realizado no último domingo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.