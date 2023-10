Faustão reaparece na Globo e diz estar na reta final de recuperação após transplante

O apresentador Fausto Silva fez uma aparição na TV Globo durante o programa Caldeirão com Huck, onde anunciou que está na fase final de sua recuperação após ter passado por um transplante de coração em agosto.

Durante o programa, Faustão prestou uma homenagem ao seu filho, João Guilherme, que participou de uma batalha de Lip Sync contra João Augusto, filho do falecido apresentador Gugu Liberato, que nos deixou em novembro de 2019.

"Você [Luciano Huck] proporciona um dia histórico para o João Guilherme. Quando apostei nele, sabia que ele tinha carisma, simpatia. Mas, depois, quando você joga na jaula dos leões, é que você vê se ele tem personalidade mesmo" , disse Faustão.

Faustão na Globo e Gugu no SBT foram rivais por quase duas décadas, na busca pela audiência do público brasileiro nas tardes de domingo. No quadro em questão, os dois filhos imitaram performances de cantores para serem avaliados pela plateia. No entanto, neste domingo (8), não foi declarado um vencedor. Luciano Huck concedeu prêmios tanto a João Guilherme quanto a João Augusto.

João Guilherme está se preparando para estrear um novo programa na Band no próximo sábado (21). Conforme sugerido no Caldeirão do Huck, João Augusto parece estar seguindo os passos de seu pai na mesma profissão.