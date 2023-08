Faustão fala pela 1ª vez após transplante e agradece família de doador

Segundo o último boletim medico do apresentador, ele já retirou drenos do corpo e deu início às sessões de fisioterapia.

"Quero muito agradecer o doador, na pessoa do pai dele. A sua imensa generosidade de permitir que eu continuasse vivendo. Não tenho como agradecer a esse pai, a viúva e o irmão desse moço, que eu sei era um atleta”, disse por telefone ao colunista Flavio Ricco, do R7.

Em recuperação, Faustão falou pela primeira vez após o transplante de coração, que ocorreu no último domingo. O apresentador de 73 anos agradeceu a família do doador .

