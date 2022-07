Faustão cai em pegadinha e manda beijo de aniversário para Selena Gomez na Band

Faustão parece ter caído na pegadinha mais uma vez e mandou um beijo para Selena Gomez no seu programa da Band, no dia do aniversário de 30 anos da artista. Para quem não sabe, existe um meme que brinca que o apresentador e a cantora e atriz americana têm um romance. Claro, tudo não passa de ‘zoeira’ dos internautas.

E rolou um beijo especial para a Selena Gomez no Faustão! pic.twitter.com/kMHak0ZLYu — Tracklist (@tracklist) July 23, 2022

Tudo teria começado m 2016, o então apresentador do Domingão do Faustão mandou um beijo para Selena Gomez sem perceber que se tratava de uma pegadinha. Internautas passaram a brincar que ele e a cantora viviam um romance.

Agora na Band, Faustão caiu novamente na brincadeira e internautas se divertiram com o vídeo que mostra o recado de Faustão para Selena.

O apresentador de 72 anos é casado com Luciana Cardoso, com quem tem dois filhos. Selena, que completou 30 anos no dia 22 de julho, está solteira e atualmente no ar na série "Only Murders in the Building", do Star+.