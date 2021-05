Fátima Bernardes surpreende ao falar de barba de William Bonner

Bem resolvida! Fátima Bernardes tirou um tempinho para conversar com os seguidores no Instagram e deixou os fãs surpresos ao responder uma pergunta sobre o novo visual do ex-marido, William Bonner. “O que você achou da barba do William Bonner?”, dizia a pergunta.

a fátima bernardes falando sobre a barba do bonner pic.twitter.com/GEUVkWW05e — matheus from rio (@matheuzzzao) May 22, 2021

A apresentadora não teve problemas em responder: “Ah, eu achei que ele fez muito bem em experimentar alguma coisa diferente. Eu adoro mudanças e achei bacana, ficou bem bacana”.

Fátima e William foram casados por 26 anos e anunciaram a separação em 2016. A apresentadora começou a namorar Túlio Gadelha no fim de 2017. William e Natasha já estavam juntos desde o início de 2017, mas se casaram em setembro no ano passado.

Natasha foi fisioterapeuta de Bonner enquanto ele era casado com Fátima Bernardes. A relação do trio, no entanto, é bem amigável e antes da pandemia, Natasha sempre comparecia às apresentações de Ballet da ex-mulher do jornalista.