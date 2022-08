Fátima Bernardes posa ao lado de William Bonner e sua atual esposa, Natasha Dantas

O filho dos jornalistas mora na França com a namorada e se reencontrou com a família. “Bem-vindos”, escreveu a apresentadora

Fátima Bernardes posou ao lado do ex-marido William Bonner, da mulher dele Natasha Dantas, do filho Vinícius e outros familiares. As selfies foram postadas pela apresentadora nas redes sociais.

