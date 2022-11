Fátima Bernardes é afastada do 'The Voice Brasil' após testar positivo para Covid-19

A apresentadora Fátima Bernardes foi afastada do 'The Voice Brasil' após testar positivo para Covid-19. Ela usou as redes sociais, nesta segunda-feira (14), para contar sobre seu estado de saúde.

“Testei positivo para a Covid-19 pela primeira vez. Com as quatro doses da vacina em dia, eu estou bem. Mas sigo afastada do trabalho até negativar”, disse ela.

O programa estreia nesta terça-feira (15), na Globo, no entanto, Fátima explicou sobre sua ausência nas gravações. “Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do ‘The Voice Brasil’ estão garantidas. Não percam a estreia amanhã”, frisou.