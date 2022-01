Fátima Bernardes deixará apresentação do Encontro, diz site

Encontro sem Fátima Bernardes? Pode ser possível! A jornalista deve deixar o programa em junho, quando a atração completará 10 anos, segundo o site Na Telinha. Fátima está em Paris com o namorado, Túlio Gadêlha, e o filho Vinícius. O Encontro está sendo atualmente apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. Poeta é inclusive um dos nomes cotados para substituir a ex-mulher de William Bonner.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.