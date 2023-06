Fat Family anuncia turnê comemorativa de 25 anos de carreira

"Estamos preparando um show repleto de hits da nossa carreira! Apesar de termos rodado grande parte do Brasil e também muitos países no exterior, queremos nos reencontrar com quem sempre nos acompanhou, mas também com as novas gerações. Esta celebração é pra gente e pra todo mundo, pra toda família!", anunciou Simone.

O pré-lançamento da turnê acontece no dia 15 de julho, na Casa Natura Musical, em São Paulo, com ingressos já à venda.

O conjunto que foi fenômeno entre os anos 90 e 2000 e era formado por oito irmãos, agora tem uma nova formação somente com as irmãs Suzete, Katia e Simone.

