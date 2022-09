Fãs vão à loucura em show de Coldplay no 6º dia de Rock in Rio

Fãs foram à loucura no show de Coldplay no 6º dia do Rock in Rio. Com um belíssimo show de luzes, a banda levou o público a levantar um coro gigante de sucessos como “Paradise”, “Yellow”, “A Sky Full of Stars” e “Fix You”.

eu não posso morrer sem antes ir a um show do coldplay pic.twitter.com/b1DjfjBzwM — cris dias (@crisayonara) September 11, 2022

Com muita simpatia e energia para invadir todo o Palco Mundo, a banda interagiu ao máximo e até levou uma chuva de cores. Durante o show, o vocalista da banda, Chris Martin, cantou abraçado com um fã.

o cara chorou no ombro do Chris Martin, sério ele zerou a vida dps dessa… coldplay sempre teve esse poder de cura para mim pic.twitter.com/awhM61mopP — иαиe ५ | ❄️ (@sooyroses) September 11, 2022

A energia que o Coldplay tem é inigualável. Não faz tanto sucesso por acaso não. Você sente até sem estar lá. #Rockinrio pic.twitter.com/7bdn9gbzI2 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 11, 2022

Cerca de 100 mil pulseiras com inteligência artificial que mudavam de cor no ritmo das músicas foram destruídas para o público. A temática foi toda pensada com base no trabalho mais recente dos integrantes, a “Music of the Spheres”.