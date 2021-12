Fãs homenageiam Marília Mendonça em 1º mês sem a cantora: 'falando em saudade...'

Exatamente um mês atrás, no dia 5 de novembro, o Brasil se chocava com a perda de uma de suas maiores estrelas da atualidade, em uma tragédia. Marília Mendonça morreu no acidente de avião a caminho de Caratinga, Minas Gerais. A queda matou todos os cinco ocupantes da aeronave.

A artista de apenas 26 anos deixou o filho Léo, de apenas 1 ano, fruto do relacionamento - que já havia acabado - com o cantor Murilo Huff. Ela deixou ainda a mãe, Ruth Dias, que havia completado 53 anos na véspera da morte da filha, e recebido homenagens dela na ocasião.

Neste domingo (5), a internet ficou recheada de homenagens de fãs, amigos e familiares da artista. O nome de Marília ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

A homenagem mais recorrente usou como trilha sonora a música da artista: “O Que Falta Em Você Sou Eu”, que tem o trecho: “Falando em saudade / De novo eu acordei pensando em você / Já faz um mês que não te vejo / 30 dias que eu acordo pensando em você”.

A música traduz completamente o sentimento dos admiradores de Marília, que estão há um mês sem tê-la nesse mundo.

Maraisa, da dupla com Maiara, compartilhou uma troca de mensagens com a amiga no WhatsApp. Lá, Marília deixou mensagens para as gêmeas, falando orgulhosa sobre o projeto do trio de “As Patroas”: “Vocês perceberam que nada foi em vão e que ficou tudo como a gente imaginava? Sobre a coletiva? Que doideira né. Fiquei pensando o quanto a gente se desgastou sobre esse assunto. As inúmeras ligações, reuniões, o stress. Vale a pena ter firmeza nos nossos sonhos. Meninas, o mundo é pequeno demais pra nós 3”.