Fãs brasileiros fazem homenagem a Taylor Swift no Cristo Redentor; vídeo

Cristo Redentor recebe projeção em homenagem à Taylor Swift.#RioTSTheErasTour #TaylorNoCristo pic.twitter.com/M06KDXZ7UW — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 17, 2023

Taylor Swift ganhou uma homenagem e tanto dos fãs brasileiros na noite desta quinta-feira, 16, dia em que ela chegou ao país para uma série de shows da sua turnê “The Eras Tour”.

Fãs se reuniram para conseguir uma homenagem à artista americana no Cristo Redentor, que às 21h teve as luzes apagadas e em seguida recebeu uma projeção que dizia “Welcome to Brazil” (Bem-vinda ao Brasil), com os nomes dos estados brasileiros.

A autorização para a homenagem no Cristo foi concedida pelo prefeito Eduardo Paes, com ajuda do Padre Omar e o Santuário do Cristo Redentor, que propuseram que para o feito, os fãs participassem de uma gincana, conseguindo doações para uma campanha social, arrecadando mais de 20 mil panetones e água mineral, através de uma doação online de R$ 15, beneficiando no Natal 120 instituições sociais.

A ação do Santuário Cristo Redentor teve como objetivo sensibilizar a sociedade contra a pobreza e exclusão social no Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco, e celebrado no dia 19 de novembro.