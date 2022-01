Fantasiado de bebê, Dudu Nobre é eliminado no 'The Masked Singer Brasil'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dudu Nobre foi o segundo eliminado da segunda temporada do "The Masked Singer Brasil" (Globo), que estreou no domingo, 23 de janeiro, e já teve Gretchen eliminada. O cantor participou da competição fantasiado de bebê e deixou os jurados surpresos ao ser revelado no palco.

"Quero falar o seguinte: 'Vou pedir o VAR'", disse Dudu, que completou: "Primeira vez que a voz do povo não foi a voz de Deus".

Roberta Miranda fez uma participação especial na bancada de jurados e deu palpites ao lado de Taís Araújo, Tatá Werneck, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch. Priscilla Alcântara comandou os bastidores do programa.

As disputas do segundo programa da temporada foram: Pavão x Camaleão, Caranguejo x Dragão e um combate triplo de Bebê x Boto x Robô.

Fiuk é citado e Tatá brinca:

Roberta Miranda, que participou da bancada de jurados, citou o filho de Fábio Jr., como uma das apostas de mascarados. Tatá, que faz parte do juri fixo, brincou ao ouvir o nome de Fiuk."Não fala esse nome não, querida. Meu Deus do céu. Acabei de fazer as pazes", brincou a apresentadora.

Roberta Miranda seguiu insistindo que Fiuk seria um dos mascarados, e Tatá seguiu a brincadeira, avisando: "Não sei se ele toparia não".