Famosos se reúnem para esquenta da festa de São João de Thaynara OG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um time de celebridades marcou presença no esquenta para o tradicional São João da Thay, festa organizada pela influenciadora Thaynara OG. O evento ocorreu na noite desta terça-feira (15) no hotel Unique, na capital paulista.

A celebração vai acontecer após um hiato de dois anos por causa da pandemia e deverá rolar no Maranhão, local onde Thaynara nasceu. Nomes como Bianca Andrade e Fred, Carla Diaz, Dada Coelho, Gretchen, Laura Brito, Camila Queiroz, o filho de Faustão e a namorada e os ex-BBB Larissa e Rodrigo Mussi estiveram no esquenta.

A festa acontecerá durante dois dias em junho. No evento, Thaynara disse que a festa vai voltar com tudo. "Muita festa, muita atração boa, vamos fazer um evento ainda maior. Para a clássica viagem para os Lençóis Maranhenses, nossos convidados ficam muito ansiosos. Eu gosto de proporcionar toda a experiência para as pessoas e que seja da forma que eu planejei para garantir que todos tenham a melhor experiência", disse ela à Quem.

De acordo com ela, tudo contará com protocolos e fiscalização para que nada de ruim aconteça. "Eu acredito que o mundo nunca vai voltar a ser o que era antes, mas a gente vai tentar ter o máximo de cuidado possível para voltar com responsabilidade."

Em 2021, ainda no meio da pandemia, Thaynara resolveu fazer uma mudança em seu São João da Thay, que ela realiza há três anos. Em vez de uma festança com celebridades e influenciadores, ela apostou em um especial de três episódios sobre as tradições juninas.

"São João da Thay é um projeto que já tem três edições, é um projeto que é a minha vida", disse a influenciadora. "Há dois anos estamos convivendo, infelizmente, com essa realidade em que o projeto não pode acontecer presencialmente."

"Mas é um sonho antigo poder mostrar o São João do Nordeste, mostrar para as pessoas que não conhecem como esta época é importante e faz tanta falta para os nordestinos", continuou. "Então, é um projeto antigo de apresentar para o Brasil o São João do Nordeste e que este ano vai ser viabilizado com três episódios nas capitais de São João do Nordeste", disse.