Famosos, rebolado, look dos anos 90 e mais; Veja o que rolou no baile funk de Anitta em Las Vegas

Seguindo as comemorações dos seus 29 anos completados no dia 31, Anitta deu um festão com jeitinho brasileiro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Anitta está pronta pra sua festa de aniversário, em Las Vegas, com o tema de Baile Funk. pic.twitter.com/VeVIWA8SPj — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) April 3, 2022



A festa chamada de "Baile Funk da Anitta” teve como principal regra a proibição de celulares para que todos pudessem curtir à vontade. A cantora divulgou antes uma lista com 5 regras para o festejo, que incluíam não levar seguranças e não deixar o local sem 'arrumar alguém para fazer sexo', caso estivessem solteiros.

Diplo burlou uma das principais regras do aniversário da Anitta (proibido usar celular) e postou stories da festa pic.twitter.com/YrucGVu0CQ — Fofoquei #BBB22 (@FOFOQUEl) April 3, 2022



Por lá, Anitta reuniu familiares, amigos e alguns famosos, entre eles Diplo, Lil Nas X, J Balvin, Lauren Jaregui (ex-Fifth Harmony), a atriz Bella Thorne e a influencer Lele Pons. Também marcaram presença Ágatha Moreira, Isabela Grutman, GKay, Álvaro e Lucas Guedes, entre outros influencers brasileiros. Alguns rumores apontam que Normani e Camilla Cabelo confirmaram presença.



Para curtir a festa, Anitta escolheu um look que foi sucesso entre adolescentes brasileiros dos anos 90: um top e um shortinho da marca Bad Boy. E o banquete contou com muita coxinha liberada - outra brasilidade presente no festejo, além das bebidas típicas daqui.

Apesar da proibição de celulares, alguns famosos conseguiram driblar a regra e filmaram Anitta dançando na pista.