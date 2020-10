Famosos no BBB21? Veja o que se sabe sobre a próxima edição do reality

O Big Brother Brasil 21 vai contar com anônimos e famosos, repetindo o formato da edição anterior dos grupos 'Pipoca' e 'Camarote', de acordo com Tiago Leifert e Boninho durante um upfront virtual com profissionais de agências e anunciantes, nesta sexta-feira (23).



Ao que tudo indica os nomes dos 'famosos' já estariam previamente escolhidos e as conversas já iniciadas, segundo à Quem. Boninho ressaltou ainda o grande número de inscrições para a nova edição do BBB.

O site da revista 'Meio & Mensagem' publicou que a nova edição será a mais longa da história, com 100 episódios. A TV Globo ainda não fala oficialmente sobre as novidades da atração.