Famosos na CCXP vestem looks com bexiga e brilho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CCXP22, maior evento de cultura pop do Brasil, que aconteceu neste final de semana, teve a presença de vários artistas nacionais e internacionais que capricham nos looks para falar sobre séries e filmes. Alguns chamaram mais a atenção do que outros.

Sabrina Sato é um exemplo. A apresentadora montou look de R$ 50 mil para participar do evento no painel do Globoplay, composto por um vestido branco, com recorte na parte da perna enfeitado com balões vermelhos pendurados. A peça da marca Loewe, que causa estranhamento, é avaliada em US$ 8.500.

Outros surpreenderam positivamente. Marina Ruy Barbosa, no mesmo painel da Globoplay, apostou em um vestido curto amarelo com bastante brilho, também utilizado por Bruna Marquezine em seu vestido com detalhes em pedraria. A atriz apareceu de surpresa no evento, promovendo o filme "Besouro Azul".

A atriz Jenna Ortega, protagonista da série Wandinha, da Netflix, subiu ao palco Thunder da CCXP22 com um vestido preto, um casaco bufante na mesma cor e luvas de tule.

Enquanto Jenna encarnava características de sua personagem com roupas escuras, Zoe Saldana foi com um look todo em tons de bege.

As estampas também apareceram. O ator Pedro Pascal usou um conjunto da Valentino verde e preto em aparição surpresa no painel da série 'The Mandalorian'.