Famosos marcam presença no 1º dia do Rock in Rio; veja fotos

Famosos marcaram presença no 1º dia do Rock in Rio nesta sexta-feira (2) no Parque Olímpico. Entre eles, foram clicados por lá Allanis Guillen, Mel Maia, Larissa Manoela e o namorado André Luiz Frambach, Sasha Meneghel e o marido João Figueiredo, João Guilherme, Marcos Mion, Ana Clara, o ex-bbbs Gustavo Marsengo, Thais Braz, Kaysar Dadour, Viih Tube e Rodrigo Mussi, Babu Santana e Felipe Prior, o ator Marcos Frota, entre outros,

O primeiro dia do festival teve como atrações principais o Iron Maiden e Dream Theater, e no palco Sunset o Bullet For My Valentine.