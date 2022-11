Famosos lamentam morte precoce de Aaron Carter; veja repercussão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aaron Carter, irmão de Nick Carter, integrante do grupo Backstreet Boys, morreu neste sábado (5) aos 34 anos em sua casa na Califórnia, nos EUA, segundo o TMZ. A causa da morte precoce ainda não fora revelada, mas celebridades lamentaram a notícia nas redes sociais.

Os famosos destacaram o início da carreira de Carter na música, durante a década de 1990, quando ainda era uma criança.

A compositora Diane Warren, por exemplo, disse no Twitter: "A fama com pouca idade costuma ser mais uma maldição do que uma bênção e sobreviver a ela não é fácil. RIP Aaron Carter".

A musicista Lil Debbie aproveitou para criticar a geração Z. "Nem sabem quem Aaron Carter foi. Que loucura! Cancela eles", escreveu na rede social.

O ator Daniel Newman também se manifestou. Ele comparou a atenção que Carter recebeu agora com a de antes. "Vocês, por favor, amem as pessoas enquanto elas estão vivas", escreveu.

O podcaster conhecido como Adam22 entrevistou Carter recentemente. "Era nítido que ele não estava bem. Ele era uma boa pessoa apesar dos demônios com os quais batalhava. Estou triste de vê-lo partir", comentou.

No episódio de "No Jumper", eles conversaram sobre Kanye West, Johnny Depp e a vida pessoal do irmão de Nick. Ele chegou a chamar Ye de "estúpido" devido às últimas declarações.

O cantor Corey Feldman, conhecido por filmes como "Os Rapazes da Noite" (1987) e "Conta Comigo" (1986), se disse incrédulo.

"Se isso for verdade, eu lamento muito pela sua mãe e por toda a família Carter. Eu estou com vocês!", publicou no Twitter.

Aaron Carter começou a carreira artística com o disco de estreia, "Aaron Carter" (1997). A obra tem canções como "Crazy Little Party Girl" e "Shake It".

Carter disponibilizou ao público outros álbuns, como "Oh Aaron" (2001), com o hit "I'm All About You"; e "Another Earthquacke!" (2002), com faixas como "To All The Girls" e "Summertime", parceria com Baha Men.

Em 2018, lançou o disco "LOVE", que tem "Sooner or Later" como uma de suas canções. A faixa alcançou mais de 75 milhões de plays no Spotify e entrou para a playlist "Today's Top Hits" da plataforma.