Famosos lamentam morte de Paulinha Abelha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alguns famosos usaram suas redes sociais, nesta quarta-feira (23), para prestar homenagens à cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, que morreu nesta noite após 12 dias internada em decorrência de problemas renais.

Gretchen foi uma das que lamentaram a morte da colega, com apenas 43 anos. "Meu Deus, não consigo acreditar", afirmou a cantora no Instagram. "Deus te quis pertinho dele para acalentar o céu com tua voz. Você nunca será esquecida", completou.

Já o cantor Wesley Safadão falou sobre a tristeza que é perder a artista não precocemente. "Que sua passagem seja de muita luz e que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos à família, fãs e amigos."

O ator Lucas Veloso e as ex-BBBs Patrícia Leitte e Elana também prestaram homenagens à cantora nas redes sociais. "Que Deus te receba de braços abertos", afirmou o comediante. "Sem palavras!", resumiu Patrícia.

"Paulinha é referência de diva pop para nós, nordestinos. Um dia triste para nosso forró. Meus sentimentos à família e aos amigos. Muita luz para nossa abelinha", afirmou Elana, que postou vídeo e foto no palco ao lado da cantora. Registro feito no mês passado.

"Meu Nordeste está em luto pois uma das maiores vozes do forró nos deixou hoje", afirmou a também ex-BBB Juliette. "Paulinha Abelha marcou gerações, inclusive a minha, e é com a sua música e carisma que sempre será lembrada. Meus sentimentos aos familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Paulinha."

Já o influenciador e ex-A Fazenda Rico Melquíades afirmou que cresceu cantando e dançando Calcinha Preta. "Uma banda que representa nosso Nordeste e que embala nossos corações. Paulinha fez história com sua incrível voz e carisma no palco. Feliz que pude realizar o sonho de conhecê-la."

Também prestaram homenagem à cantora as duplas Simone e Simaria e Matheus e Kauan, o cantor Mumuzinho e as cantoras Pocah e Lucy Alves. Frank Aguiar falou que o Brasil e o mundo perdem uma grande artista, dona de uma voz incomparável. "Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs."

Paulinha Abelha morreu às 19h26 desta quarta-feira "em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico", afirmou em nota o Hospital Primavera, de Aracaju, onde ela estava internada desde o último dia 11. Na terça, os médicos chegaram a afirmar que ela estava na escala de coma mais grave.

"Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo", afirmou comunicado desta quarta. "Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos."

Paulinha se tornou vocalista do Calcinha Preta em 1998. Ela deixou o grupo duas vezes para tentar voos solos, mas sempre retornou. Desde 2018 que ela estava de forma fixa no comando do Calcinha Preta.

Na terça-feira, após coletiva em que os médicos reafirmaram a gravidade do estado de Paulinha, amigos da cantora e músicos do Calcinha Preta cantaram na frente do hospital em que ela estava em homenagem. Participaram do momento o vocalista da banda Daniel Diau e ex-membros, como Marlus Viana.