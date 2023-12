Famosas passam Natal de verde em meio a superstição de gravidez

Desde o ano passado uma superstição de que quem passa o Natal com look verde fica grávida ganhou força no Brasil, mas apesar disso, muitas famosos mantiveram a tradição de usarem verde no Natal deste ano.

Juliette, Larissa Manoela e Vírginia foram algumas das celebridades que não se importaram com a superstição. Internautas brincaram com o fato e acreditam que no ano que vem as famosas fiquem grávidas.