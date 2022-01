Familiares e amigos se reúnem em missa de 7º dia do cantor Maurílio

A Missa do sétimo dia em homenagem ao cantor Maurílio, dupla com Luiza, aconteceu na noite desta terça-feira (4) na Igreja São Francisco, em Imperatriz, no Maranhão, e reuniu amigos e familiares na cidade natal do sertanejo. Devido à distância, alguns amigos não puderam participar do momento. "Não estou presente, mas estou em mente, oração e coração", escreveu um amigo de Maurilio, que não conseguiu comparecer, e teve o post compartilhado pela mãe do cantor, Odaisa Delmonte. A família também fará um culto de Ação de Graças na próxima sexta-feira, dia 7, na Igreja Atmosfera, em Goiás, onde Maurílio morava. O evento será "em agradecimento pela vida do artista", segundo informações de organização. Também nesta semana, dona Odaisa emocionou ao falar sobre a partida do filho nas redes sociais. Ela publicou uma foto da família, na qual também estava presente o filho, e escreveu: “Minha vida todinha nessa foto. O tempo não espera ninguém, não espere para dizer que ama”.

