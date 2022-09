Família solta balões brancos no céu em último adeus à filha de Magrinha Ellen, em Manaus

Manaus/AM - Familiares e amigos da influenciadora Magrinha Ellen soltaram na tarde desta terça-feira (13) balões brancos no último adeus a Luna Lima Lemos Pinheiro, de 5 anos, que faleceu na noite de ontem. Ela lutava contra a leucemia e contraiu uma infecção.

Família solta balões brancos no céu em último adeus à filha de Magrinha Ellen https://t.co/61xpXOtgjD pic.twitter.com/On72ROYoh7 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 13, 2022



A cerimônia de despedida teve início na Funerária Almir Neves, no Centro, e o cortejo saiu às 15h. O sepultamento aconteceu às 16h no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã.

Em homenagem à pequena, foram soltados balões brancos no céu, e um letreiro com o nome de Luna.

A morte de Luna aconteceu na noite da segunda-feira, dia 12. No início do dia, Magrinha Ellen já havia se desesperado ao saber que não havia vaga nos hospitais e não havia leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) disponíveis. Duas horas depois, a criadora de conteúdo voltou para dizer que duas moças entraram em contato com ela após os stories e conseguiram uma vaga na UTI para a menina. Já durante a noite veio a notícia da morte.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde lamentou o falecimento da criança. Confira na íntegra;

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) lamenta o falecimento da paciente e informa que prestou toda assistência à criança, que iniciou tratamento para Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) no dia 26 de agosto.

Nesta segunda-feira (12/09), a paciente apresentou necessidade de transferência para UTI, com pedido aceito para o Hospital e Pronto Socorro Infantil da zona Oeste, para onde foi transferida.

Desde o início da internação, informações e orientações estavam sendo repassadas pela equipe multidisciplinar da FHemoam ao pai da criança, que a acompanhava durante o tratamento.