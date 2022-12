Família realiza missa de um ano da morte do sertanejo Maurílio

A família de Maurílio realizou uma missa de um ano em memória do cantor, em Imperatriz, no Maranhão.

A morte do cantor sertanejo Maurílio, que fazia dupla com Luiza, completou um ano nesta quinta-feira (29). Ele morreu no ano passado, aos 28 anos, após passar mal durante a gravação de um DVD em Goiânia e ser diagnosticado com tromboelismo pulmonar.

