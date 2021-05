Família real encanta com foto de Princesa Charlotte ao completar 6 anos

Sorridente, a menina apareceu na foto usando uma roupinha colorida com um cenário verde ao fundo, e cabelos longos e soltos. A fotografia, como de costume, foi feita pela mãe, Kate Middleton, no sábado em Norfolk, no Norte da Inglaterra, onde eles moram atualmente.

A Família Real comemorou neste domingo, 2 de maio, o aniversário de 6 anos da princesa Charlotte, e divulgou uma imagem inédita da filha do príncipe William com Kate Middleton.

