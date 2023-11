Família de Neymar doou bolada à Salgueiro, da qual Rafaella é musa

A família de Neymar Jr. teria doado R$ 500 mil à escola de samba Salgueiro, do Rio de Janeiro, afirmou Leo Dias nesta terça-feira (21). Rafaella Santos, irmã do jogador, é musa na agremiação.

A notícia vem após Rafaella chamar atenção na quadra da Salgueiro no último sábado, quando dividiu opiniões em relação ao "samba no pé".

FAMOSOS: Rafaella, irmã de Neymar, participa do ensaio da Salgueiro para desfilar no carnaval de 2024 no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/3lSPu2zOWa — CHOQUEI (@choquei) November 21, 2023

Rafaella ainda ganhou um agradecimento público do presidente André Vaz pelas contribuições. “Queria agradecer tudo que você fez no último Carnaval pelo Salgueiro. Você e sua família ajudaram a colocar a escola na Avenida. Gratidão eterna da escola de samba do Salgueiro. (...)”, disse o presidente do Salgueiro no palco da escola, diante de Rafaella: “É uma pessoa que, além de ser musa do Salgueiro, ajuda a escola demais. Todos os projetos sociais que o Salgueiro faz, em datas como Páscoa, dias das Mães, dos Pais, das Crianças, Natal… A Rafaella está sempre me ligando, sempre perguntando o que estamos precisando pra que a gente possa levar alegria pras pessoas da nossa comunidade. Rafaella, gratidão eterna por você. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que tanto ama nossa escola. Vai ser uma honra ter você no nosso desfile”.

A irmã de Neymar já tinha sido criticada em sua aparição como musa de chão no Carnaval de 2022, e trocou de posto em 2023, sendo um dos destaques no último carro da escola de samba.