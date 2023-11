Família de Marília Mendonça pagará pensão vitalícia a esposa de produtor morto em acidente de avião

Em meio à ação de indenização movida pela mãe do filho do produtor Henrique Bahia, morto no acidente de avião com Marília Mendonça, a família da cantora entrou em acordo com a mãe do filho do produtor.

O processo corria em segredo de Justiça há alguns meses e a ré era a empresa da qual Marília era sócia. A família lutava para que fosse reconhecido o vínculo empregatício de Henrique com a empresa.

Segundo Leo Dias, o filho de Henrique Bahia receberá uma quantia mensal de valor não revelado até o fim de sua vida. O valor será retirado do patrimônio deixado por Mendonça. Marília tinha Henrique como um braço direito e por isso, ambas as partes optaram por resolver a questão amigavelmente.

Em julho, o pai do produtor fez um desabafo no Instagram sobre o assunto: "Que a justiça seja feita (...) Você não só trabalhava por um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo que fez! Essa luta será até o fim, de todos os seus familiares e amigos, meu gordo".