Família de Marília Mendonça autoriza música com Naiara Azevedo e revela motivo de revolta

A família de Marília Mendonça decidiu autorizar oficialmente o lançamento da música 50%, de Naiara Azevedo com Marília, mas não autorizou que a cantora lance a versão editada do DVD recém-lançado por ela.

O impasse havia acontecido após a equipe de Naiara anunciar que ela iria lançar a música durante sua participação no BBB 22. Na ocasião, o irmão de Marília Mendonça acusou Naiara de usar a imagem de Marília para se promover. A mãe, dona Ruth, afirmou que a cantora foi na contramão do que outros artistas fizeram e não pediu autorização da família antes de decidir pelo lançamento póstumo.

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, o incômodo da família de Marília com Naiara aconteceu porque a sertaneja “alterou o videofonograma original sem consultá-los antes”.

Dona Ruth e João afirmam que nunca foram contra o lançamento do clipe original gravado com Marília, mas não gostaram nada da nova gravação que Naiara fez após a morte da cantora, usando imagens consideradas de “tom apelativo e diferente daquilo que pretendem passar para os fãs da Marília, que é uma imagem de uma mulher batalhadora, forte e que mesmo diante das adversidades buscou a forma positiva das coisas”.

De acordo com o advogado da família, Robson Cunha, a dona Ruth “defende e apoia as homenagens a Marília, mas que não transformem isso em situações apelativas de sensacionalismo”. Dona Ruth sempre apareceu centrada e contida em sua dor, pois esse seria o desejo de Marília.

Para quem não sabe, no trecho polêmico do DVD, Naiara aparece chorando no palco enquanto vê imagens de Marília Mendonça no telão. A cena pegou mal e foi vista como sensacionalismo, até porque as duas já tinham imagens juntas com Marília em vida e não seria necessário editar isso para colocar a cena de sofrimento.

A mãe não quer que a filha seja associada à imagem de sofrimento, tristeza e dor, mas não vai impedir nenhuma obra que a filha tenha gravado em vida. Todos os interessados devem procurar antes a família para pedir a liberação.

Agora, as duas partes estão conversando para definir a melhor data para o lançamento.

Marília ainda tem feats previstos para serem lançados com Lucas Lucco, Ludmilla, Guilherme e Santiago e Zezé Di Camargo.