'Faltou Bahia no The Town', diz Leo Santana

O "gigante", como é chamado, sugeriu um "pagodão do Léo Santana para dar uma diferenciada" na programação do festival, composto por bastante rock e pop nacional e internacional. "Sou suspeito para falar, mas, apesar de ser um evento bem eclético, faltou um som baiano", reforça.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leo Santana chegou ao The Town neste domingo (10) para assistir Glória Groove e Bruno Mars, ao lado da esposa Lore Improta. Entre as atrações internacionais e paulistas, o cantor disse ao F5 que "faltou um som baiano" no festival.

