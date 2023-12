Faltando um mês, Tadeu Schmidt mostra nova decoração da casa do BBB24

Novos poderes ao líder, cinema para mais participantes, videocast diário e até uma nova versão para a abertura do programa na voz de Paulo Ricardo em parceria com o DJ Alok, e muito mais.

A nova edição contará com duas formas de votação no Gshow: voto da torcida e voto único

O BBB24 estreia dia 8 e segue no comando com Tadeu Schmidt.

No vídeo postado nas redes sociais do reality, o apresentador aparece no cenário antigo e, segundos depois, surge as cores da nova decoração.

