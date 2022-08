Fábio Jr. lamenta morte de idoso espancado em show: 'Fatalidade'

O cantor Fábio Jr. publicou um comunicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (01), lamentando a morte de Antônio Carlos Juliano, de 63 anos, espancado durante seu show, no Clube de Campo de Sorocaba, em Sorocaba, interior de São Paulo.

"O cantor Fábio Jr., empresários e equipe, lamentam profundamente o ocorrido no Clube de Campo de Sorocaba nesse final de semana. O show do cantor, que aconteceu na sexta dia 29, fluiu normalmente durante a noite para uma platéia afetuosa e vibrante. Nos solidarizamos muitíssimo com as famílias envolvidas nessa fatalidade, desejando luz e paz nesse momento“, disse em nota.

O clube também se manifestou sobre o episódio e informaram que Antônio Carlos era sócio do local.

“Lamentamos profundamente o ocorrido no Clube de Campo Sorocaba na madrugada deste sábado, que resultou no óbito de um sócio após o show do cantor Fábio Jr. Nos solidarizamos com a família da vítima e informamos que daremos o apoio necessário, inclusive às autoridades. Reiteramos que a UTI Móvel contratada para o evento, assim como profissionais da saúde, agiram prontamente para socorrer a vítima. O efetivo de seguranças também estava no local e agiu assim que percebida a movimentação. Eles identificaram o agressor, que foi encaminhado por policiais militares à delegacia para que fossem tomadas as devidas providências legais. Nossos sentimentos aos familiares e amigos da vítima”.