Fábio Assunção marca casamento com advogada de 27 anos após 3 meses juntos

Fábio Assunção, 49, vai casar com a advogada Ana Verena, 27, no próximo mês, de acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles. Os dois estão juntos há cerca de três meses.

Ainda segundo Leo Dias, a cerimônia ocorrerá no civil, no dia 01, e a festa de casamento foi adiada para evitar aglomeração por conta da pandemia do novo coronavírus.

Em comunicado enviado aos amigos próximos o ator, segundo publicação, pediu que todos que desejem presentear o casal encaminhe cestas básicas a serem doadas para uma instituição.