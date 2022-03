Fã invade condomínio de Diogo Nogueira, ameaça Paolla Oliveira e cantor defende a atriz

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira passaram por um sufoco com um fã no condomínio do cantor, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no começo de fevereiro mas se tornou público nesta quarta-feira, 16. O sambista precisou defender a atriz, com quem está namorando.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, o homem que aparentava ter algum distúrbio e uma fixação pelo casal famoso, passou pela cancela do condomínio e tentou invadir a casa do cantor, que acabou discutindo e entrando numa briga com ele. O homem já vinha ameaçando o casal e fazendo ameaças há tempos, e segundo o delegado, acusou Paolla Oliveira de ter “sumido com o celular”.

O caso foi registrado na 16ª DP, na Barra da Tijuca, e uma medida protetiva foi solicitada. O delegado responsável, Leandro Gontijo, afirmou: “Ele acusou a Paolla de ter furtado o celular dele. É uma pessoa que aparenta ser descompensada e a gente não o encontrou mais. Ele não tem paradeiro, pois está usando Airbnb e hotel. Chegamos a encontrá-lo em alguns hotéis, porém, não mais”.

De acordo com Gontijo, o homem chegou a comunciar a delegacia sobre a perda do celular e a citar Paolla Oliveira, mas após a confusão não atendeu à intimação para prestar depoimento.

Em nota, a assessoria da atriz afirmou: “Houve uma sequência de ameaças e xingamentos ao casal, que foi deflagrada numa tentativa de invasão à residência do Diogo. Ambos (Diogo e Paolla) foram até uma queixa formal e a partir desse episódio uma medida protetiva foi instaurada. As ameaças continuaram, mas o caso está sendo investigado pelos orgãos competentes”.

O empresário de Diogo Nogueira, Afonso Carvalho, também confirmou a informação: “Isso aconteceu há um mês, no início de fevereiro, foi um episódio desagradável, mas já foi completamente superado”, disse