Fã do RBD tem ingresso destruído por ex após discussão: 'sente na pele que vai ser queimado'

genteee, preciso da ajuda de vocês!!! O ex namorado da Ingrid queimou o ingresso dela do show do RBD, ela é muito fã da banda e dormiu na fila para conseguir o ingresso. A eventim não se responsabiliza por perda ou roubo, ela fez o BO e medida protetiva. pic.twitter.com/mjvsfscn0Q

​A jovem conta que chorou tanto que seu vizinho acordou, e explica o sentimento pela banda: "O RBD que me uniu com minhas amigas, temos uma amizade através da banda. Ele destruiu não só o meu sonho, mas o de todas nós."

Segundo o G1, que confirmou a veracidade do ingresso queimado, fontes relataram que o relacionamento não era saudável e Ingrid foi uma criança negligenciada que cuidou dos irmãos. Ela se fantasiava de Mia Colucci e colecionava pôsteres da banda. Na escola, era conhecida como fá do Rebelde.

Ingrid relatou que o ingresso estava guardado em um livro, que foi levado de sua casa pelo homem em uma das visitas, que ocorrem porque os dois têm um filho juntos. Ela e o ex tiveram uma discussão pelo WhatsApp, e Ingrid pediu que deixasse para lá. Ele resolveu, então, mandar um GIF com o ingresso sendo queimado.

Ingrid até batizou sua filha como Anahí, em homenagem à cantora do grupo. “Apesar da força dos fãs que veio com a repercussão e das mensagens de apoio que recebi, estou destruída. Meu sonho acabou. Desde que soube, não dormi.", relatou.

