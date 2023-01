Fã desmaia ao levar chute na cabeça de dançarinho da MC Pipokinha; vídeo

O dançarino da funkeira MC Pipokinha, Jonas Kaik, chutou o rosto de uma fã que subiu no palco para participar de uma coreografia. No meio da dança, o rapaz parece perder a noção do espaço e seu pé vai com tudo no rosto da menina durante o show. O vídeo do momento exato do acidente foi divulgado na noite dessa quarta-feira (11) e está viralizando nas redes sociais.

Outro fato que causa muito espanto nas imagens é que Jonas não interrompe a dança quando percebe que chutou a menina. O dançarino segue com os movimentos e mesmo com a moça desmaiada, ele continua dançando em cima dela. E durante o tempo do vídeo, em nenhum momento alguém foi em direção à fã e prestou algum socorro a ela, que ficou desacordada por alguns segundos e, em seguida, quando parece abrir o olho, está visivelmente desorientada.