Ezra Miller acredita ser a reencarnação de Jesus e tem altar para ele mesmo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As polêmicas envolvendo Ezra Miller estão cada vez mais intensas. Nesta segunda (19), a Vanity Fair fez um perfil do astro falando sobre o declínio na carreira do intérprete do Flash, da DC Comics, envolvendo problemas de saúde mental e o vício em drogas.

Segundo a reportagem, Ezra acredita que é a reencarnação de Jesus Cristo e que em sua fazenda em Vermont, cidade dos Estados Unidos, ele tem um altar dedicado ao culto de si mesmo. O imóvel também conta com munições, maconha, plantas, figurinos do Flash e celulares de algumas das mulheres que o visitaram nos últimos anos. "Em vários momentos ele forçou as mulheres a colocarem seus celulares no altar quando elas o visitam, além de outras coisas", revelou uma fonte que não teve a identidade revelada.

O protagonista de "Precisamos Falar sobre Kevin" também alega que "o Flash é aquele que estabiliza o multiverso, assim como Jesus". A fonte também revelou que ele surtou com a atriz Susan Sarandon.

"Ele surtou recentemente Chegou a exigir que a Susan Sarandon vá homenageá-lo no altar porque ela não o convidou para um jantar", contou. Os representantes da atriz se pronunciaram e disseram que os dois são amigos de longa data e tudo não passou de uma piada.

A reportagem também aborda a relação de Miller com a ativista adolescente Tokata Iron Eyes. A assessoria dele disse que eles têm uma relação platônica, mesmo que eles estejam se relacionando há seis anos. "O Ezra é Jesus e a Tokata uma deusa aracnídea nativo-americana e a união deles deverá ser responsável pelo apocalipse. E eles acreditam que essa é a 'verdadeira' razão pela qual ninguém quer os dois juntos".

A reportagem entrou em contato com a mãe da jovem, Jumping Eagle que detalhou a relação dos dois: "Eles dizem ser espécies de messias que vão liderar uma revolução indígena. Ele diz que está de passagem pelo mundo com 'humildade indígena e alerta espiritual', mas na verdade não tem nada disso. Ele não se importa com nada".

EZRA PEDE DESCULPAS POR SUAS ATITUDES

O ator Ezra Miller, 29, não se pronunciou sobre a matéria, mas há um mês, ele falou pela primeira vez sobre as últimas polêmicas envolvendo o seu nome. O astro de "The Flash" foi preso algumas vezes no Havaí só este ano por agressão.

Ezra foi acusado de assediar uma mulher na Alemanha, de estrangular uma pessoa na Islândia e de hospedar três crianças pequenas e sua mãe em Vermont, em um local não confiável.

O artista também foi acusado de roubo e de ter um relacionamento com uma adolescente 12 anos. Em comunicado à Variety, Ezra se desculpou:

"Tenho passado recentemente por um período de crise intensa, agora entendo que estou sofrendo problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo", iniciou ele.

"Quero pedir desculpas a todos por ter alarmado e chateado com o meu comportamento passado. Estou comprometido em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida", finalizou.

O novo filme "The Flash" continua programado para estrear nos cinemas em 23 de junho de 2023.