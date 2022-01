Ex se declara a Whindersson Nunes na TV e emociona humorista e Faustão

Whindersson Nunes se emocionou durante o Faustão na Band, exibido nesta quarta-feira (19) O programa desta semana inteira já foi gravado, antes do apresentador testar positivo para Covid-19 e ser afastado das gravações. O humorista foi homenageado no "Arquivo Pessoal" e os telespectadores se surpreenderam com a participação da ex-noiva, Maria Lina Deggan, que se declarou a Whindersson, com quem teve o filho João Miguel, que faleceu em maio de 2021 após parto prematuro. "Vocês [Whindersson e João] são a melhor parte da minha história, tenho gratidão por tudo que você fez por mim. O João é o maior sonho da minha vida. Tenho certeza que, onde ele estiver, ele tem muito orgulho do pai que tem. Você merece todo o amor que recebe do Brasil. Eu amo você", disse ela. Até Faustão se emocionou: "Se você não fosse um cara diferenciado, jamais uma ex-namorada falaria isso depois de uma tragédia. Ficamos sem palavras", apontou Faustão. "Nós temos uma relação de carinho muito grande. Sempre torcemos um pelo outro. Passamos por uma 'barra' juntos. Eu também falo que a amo. Nem sei o que dizer, não estava esperando", reagiu Whin. Outro momento de emoção foi quando o humorista falou sobre o relacionamento com a família. "Estamos começando a ter um diálogo depois de muito tempo, nos preocupamos com a saúde mental. Estávamos sempre atrás de dinheiro. Sempre que conseguíamos alguma coisa, alguém adoecia e vendíamos tudo. Agora falamos que nos amamos".

